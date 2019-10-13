2019-10-13T16:33:57+03:00
Общество

Дубовская школа представит Белгородсикй район на региональном конкурсе «Школа года–2019»

За звание школы года боролись 4 учреждения
Ирина ТАРАСОВА
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Дубовская школа представит Белгородсикй район на региональном конкурсе «Школа года–2019». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаДубовская школа представит Белгородсикй район на региональном конкурсе «Школа года–2019». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов одержала победу на муниципальном этапе конкурса «Школа года–2019».Напомним, в финале районного этапа за звание школы года Белгородского района боролись 4 учреждения: начальные школы поселков Новосадовый и Дубовое и две общеобразовательные — Северная СОШ №2 и Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов.

Районный очный тур проходил в два этапа. В первом оценивались презентации основной образовательной программы и образовательные кейсы, во втором — выступление директора и экскурсия по школе, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

«Членам жюри продемонстрировали общеобразовательные кабинеты, бассейн, три спортивных зала. Также они побывали в зонах для внеурочных занятий: «Успешный выпускник», «Точка роста», «Творчество Белогорья», «Информационная зона», «Мы олимпийцы», «Зеркало», где познакомились с увлечениями наших ребят. Также жюри смогло оценить работу пришкольного детского оздоровительного лагеря», — рассказали об экскурсии в Дубовской школе.

По результатам всех туров МОУ «Дубовская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» признана победителем районного этапа конкурса и теперь представит Белгородский район в региональном конкурсе профессионального мастерства «Школа года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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