2019-10-12T11:46:41+03:00
Общество

В Губкинском округе открыли школу после капитального ремонта

Ремонт проведен всего за 4 месяца
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкинском округе открыта школа после капитального ремонта. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаВ Губкинском округе открыта школа после капитального ремонта. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Знаменательно, что это долгожданное событие прошло в год 90-летия со дня открытия губкинской школы в селе Богословка. Строители на таком важном объекте сработали слаженно и качественно. Ремонт был проведен всего за четыре месяца. Было усилено здание, полностью заменена кровля, утеплен фасад, выполнена перепланировка помещений, обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

Введена современная газовая котельная, в обновленном здании установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Со знаменательным событием богословцев поздравили глава Губкинского городского округа - председатель Совета депутатов Анатолий Кретов, исполняющий обязанности главы администрации Губкинского городского округа Андрей Гаевой.

Директор Богословской школы Наталья Мызина поблагодарила органы власти, строителей за обновленную, современную школу: «Перед учениками теперь стоит задача учиться только отлично, а для учителей школа должна стать площадкой для творчества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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