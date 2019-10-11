В Белгороде из-под завала спасли рабочих

СЕГОДНЯ 14:35 2019-10-11T14:36:18+03:00

Во время ремонта канализации двое мужчин оказались под землей

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Сегодня днем, 11 октября, двое белгородцев оказались в земляной ловушке. Сообщение о том, что им требуется срочная помощь, поступило на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Белгорода в 11.10.

Происшествие случилось на улице Юнатской при проведении земляных работ по ремонту канализации. Произошел обвал грунта, в результате которого двое рабочих оказались по пояс завалены землей.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Спасателям пришлось предельно аккуратно доставать мужчин, чтобы не вызвать еще большего обрушения грунта и не травмировать пострадавших. Операция по спасению не заняла много времени. Рабочих благополучно освободили из-под завала и передали медикам. Один из них отказался от госпитализации, второго увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU