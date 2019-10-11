2019-10-11T17:07:39+03:00
Общество

В Белгородском регионе временно отключат телевидение

Ряд каналов будет недоступен в связи с профилактическими работами
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе временно отключат телевидение.В Белгородском регионе временно отключат телевидение.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском регионе 14-20 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Они связаны с профилактически ми работами.

В Белгороде 16 октября с 2:00 до 10:00 будут недоступны каналы Че, Дисней, СТС, Матч Страна. По 21 октября во всех населенных пунктах области с 11:37 до 12:42 будут недоступны РТРС-1, РТРС-2. Это может быть связано с солнечной интерференцией, возможно пропадание каналов продолжительностью до 5 минут.

16 октября в Ракитном с 10:00 до 16:00 пройдут профилактические работы, будут недоступны каналы Петербург — 5 канал, РТРС-1, РТРС-2, Первый канал, Радиостанция Радио, Россия 1.

Также в Белгородском ОРТПЦ сообщают,что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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