В белгородском музее связи «Ростелекома» начала работать выставка «Политик и гражданин»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-11T12:13:49+03:00

Она посвящена 90-летию со дня рождения Николая Ивановича Рыжкова, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Героя Труда РФ

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В музее связи Белгородского филиала «Ростелекома» открылась выставка «Политик и гражданин». На выставке собраны уникальные экспонаты: документы, фотографии, книги, коллекции марок и личные вещи Николая Рыжкова.

- Наша выставка рассказывает о Николае Рыжкове – видном общественном деятеле и настоящем патриоте своей страны. Мемориальные комплексы юбилейной выставки составлены из экспонатов, переданных в дар музею «Ростелекома» сенатором. Они показывают посетителям не только уникальную личность государственного масштаба, но и живого человека, который бескорыстно заботится об Отечестве, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

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Николай Рыжков – дважды Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской инженерной академии и технологической академии РФ. Он же автор шести изобретений в области сварки и металлургии.

Работа выставки продлится до января 2020 года. Музей связи «Ростелекома» расположен по адресу: город Белгород, проспект Славы, дом 126. На бесплатные групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (4722) 22-94-25.