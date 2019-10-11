2019-10-11T12:13:49+03:00
Общество

В белгородском музее связи «Ростелекома» начала работать выставка «Политик и гражданин»

Она посвящена 90-летию со дня рождения Николая Ивановича Рыжкова, члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Героя Труда РФ
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В музее связи Белгородского филиала «Ростелекома» открылась выставка «Политик и гражданин». На выставке собраны уникальные экспонаты: документы, фотографии, книги, коллекции марок и личные вещи Николая Рыжкова.

- Наша выставка рассказывает о Николае Рыжкове – видном общественном деятеле и настоящем патриоте своей страны. Мемориальные комплексы юбилейной выставки составлены из экспонатов, переданных в дар музею «Ростелекома» сенатором. Они показывают посетителям не только уникальную личность государственного масштаба, но и живого человека, который бескорыстно заботится об Отечестве, - отметил Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

.

.

Николай Рыжков – дважды Лауреат Государственной премии СССР, академик Российской инженерной академии и технологической академии РФ. Он же автор шести изобретений в области сварки и металлургии.

Работа выставки продлится до января 2020 года. Музей связи «Ростелекома» расположен по адресу: город Белгород, проспект Славы, дом 126. На бесплатные групповые экскурсии можно записаться по телефону 8 (4722) 22-94-25.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 30 тюков с одеждой выявили белгорордские пограничники в приграничной зоне
Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама
Грайворонцы запаслись палками для скандинавской ходьбы
Белгородские школьники из Яблоново засветятся в темноте
Белгородские краеведческие Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами
Проекты белгородских ученых будут участвовать в международном форуме «Открытые инновации»
Газовики напоминают о безопасности
Белгородские студенты приняли участие в молодежном техническом совете и практикуме на учебно-тренировочном полигоне энергетиков
Юным художникам из Белгородской области предложили стать авторами новогодних открыток
Перспективные вложения: инвестиции в роботов
Металлоинвест поддерживает сферу образования
Ребята из Алексеевского городского округа завоевали второе место в спартакиаде школьников по русской лапте
Больше не в «ШОКе»: новый завод по заморозке овощей открылся в Белгородской области
В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца
Белгородского экс-чиновника могут посадить за взятки на 12 лет
В селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных»
Белгородцы выбирают народного участкового региона
Автопарк одной из белгородских строительных организации вернулся к работе после уплаты штрафа
В Белгороде подрались заснувший на лавочке у подъезда мужчина и жилец дома
Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива
В Белгородскую область вновь пытались незаконно провезти орехи
На Белгородчине пройдет фестиваль культуры и быта «Покровские гостебы»
Команда Белгородского района представит область на Всероссийской акции «Уличный красава»
В Старом Осколе полицейские при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении
Жигуленок с прицепом на одном колесе портит дороги Белгорода