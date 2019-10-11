СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-11T11:17:38+03:00

Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

С начала года было выдворено 139 нарушителей режима пребывания на территории России

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За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации шестеро граждан Вьетнама принудительно выдворены за пределы страны судебными приставами.

Нарушители препровождались сотрудниками Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в московский международный аэропорт «Шереметьево». После оформления процессуальных документов на пункте пропуска их отправили прямым авиарейсом до города Хошимин.

С начала этого года в страны дальнего и ближнего зарубежья было выдворено 139 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Нелегалов возвращали обратно домой в Узбекистан, Киргизию, Нигерию, Афганистан, Вьетнам, Индию, Украину, Сомали и Гвинею.

ИСТОЧНИК KP.RU