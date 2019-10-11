Белгородские судебные приставы отправили на Родину шестерых граждан Вьетнама
За нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации шестеро граждан Вьетнама принудительно выдворены за пределы страны судебными приставами.
Нарушители препровождались сотрудниками Специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Белгородской области в московский международный аэропорт «Шереметьево». После оформления процессуальных документов на пункте пропуска их отправили прямым авиарейсом до города Хошимин.
С начала этого года в страны дальнего и ближнего зарубежья было выдворено 139 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Нелегалов возвращали обратно домой в Узбекистан, Киргизию, Нигерию, Афганистан, Вьетнам, Индию, Украину, Сомали и Гвинею.
ИСТОЧНИК KP.RU