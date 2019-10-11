Брендовые фестивали прошли в Краснояружском районе

СЕГОДНЯ 16:11 2019-10-11T16:11:00+03:00

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Каждое поселение обладает имеет отличительную черту, которая легла в основу бренда территории и стала его символом. Вот уже пять лет на каждой территории проходят брендовые фестивали, которые превосходят праздники села, сообщает пресс-служба администрации района.

В селе Илёк-Пеньковка гостей потчевали разными сортами мёда и медовыми блюдами, также можно было стать участником медовых забав, познакомиться с литературой о пчеловодстве, посмотреть постановку о жизни пчелы театра кукол «Теремок».

Сергиевцы соревновались в приготовлении полевой каши, молодёжь территории состязалась в своих спортивных умениях, местные поэты декламировали стихотворения, посвящённые малой родине, а артисты воспевали в песнях красоту родного края. В Графовском сельском поселении можно было отведать вкусной рыбацкой ухи и оригинальные блюда из рыбы от местных хлебосольных хозяек.

Теребренцы радовали земляков выставкой-продажей сувениров от местных умельцев, танцевальными площадками и игровыми зонами. Также они предлагали жителям и гостям праздника отведать колодезной воды и познакомиться с фотовыставкой всех источников, которые есть на территории поселения. Репяховцы подготовили конкурс цветочных композиций, фотоработы местных фотографов-любителей и массу других развлечений.

Колотиловские мастерицы учили желающих искусству вышивания и вязания, хозяйки угощали парным молоком и домашней молочной продукцией, также самыми вкусными блюдами из молока. В Вязовом прошёл праздник с ароматом яблок. Здесь можно было запастись советами по садоводству, стать участником мастер-классов и викторин, а также насладиться наливными яблоками и вкусными угощениями из главного символа праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU