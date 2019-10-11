2019-10-11T09:11:00+03:00
Общество

Белгородские школьники из Яблоново засветятся в темноте

ГИБДД напомнила о светоотражающих элементах в одежде
Ирина ТАРАСОВА
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ГИБДД напомнила о светоотражающих элементах в одежде. Фото пресс-службы администрации Корочанского районаГИБДД напомнила о светоотражающих элементах в одежде. Фото пресс-службы администрации Корочанского района
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В связи с наступлением осенне-зимнего периода и сокращением светового дня сотрудники ГИБДД ОМВД России по Корочанскому району вместе с представителями Общественного совета провели встречи с учащимися Яблоновской средней школы и сотрудниками предприятий, расположенных на территории Яблоновского сельского поселения. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району майор полиции Александр Малахов и представитель Общественного совета Юрий Шалагинов говорили о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде в темное время суток.

Они также напомнили гражданам обязанности пешехода, оговоренные в правилах дорожного движения, сообщила пресс-служба администрации Корочанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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