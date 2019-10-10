2019-10-10T17:01:32+03:00
Наука

Проекты белгородских ученых будут участвовать в международном форуме «Открытые инновации»

Приглашение к участию в программе Международного форума в «Сколково» – признание высокого уровня инновационного развития НИУ «БелГУ»
Ирина ТАРАСОВА
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Проекты белгородских ученых будут участвовать в международном форуме «Открытые инновации». Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".Проекты белгородских ученых будут участвовать в международном форуме «Открытые инновации». Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".
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Проекты научных коллективов НИУ «БелГУ» прошли конкурсный отбор на участие в Международном форуме «Открытые инновации». Ассистент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем Виталий Гайворонский и лаборант-исследователь международной научно-образовательной лаборатории радиационной физики Артемий Кленин приглашены к участию в экспозиции Министерства науки и высшего образования РФ. Приглашение в «Сколково» – признание высокого уровня инновационного развития НИУ «БелГУ».

По итогам конкурсного отбора на участие в коллективной экспозиции Минобрнауки России отобраны два научных проекта НИУ «БелГУ», в том числе «Цифровой модуль связи УФ-диапазона» (рук. И.С. Константинов) и «Миниатюрный управляемый генератор нейтронов на основе ориентированных нанотрубок» (рук. А.С. Кубанкин). В прошлом году также две инновационные разработки научных коллективов университета прошли экспертизу и были рекомендованы к представлению.

Напомним, что отобранные проекты НИУ «БелГУ» в начале 2019 гола стали лауреатами конкурса «Лучший инновационный проект и научно-техническая разработка года», ежегодно проводимого в рамках Международной выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH).

ИСТОЧНИК KP.RU

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