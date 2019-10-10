2019-10-10T15:01:21+03:00
Экономика

Перспективные вложения: инвестиции в роботов

Клиенты банка «Открытие» могут вкладывать деньги в 150 компаний робототехники
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«Росгосстрах Жизнь» запустила новую стратегию в продукте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов private сегмента банка. Она построена на динамике акций более чем 210 компаний Японии, США, Тайваня и других признанных мировых лидеров высоких технологий, которые регулярно ранжируются исходя их финансовых показателей. Клиентам предоставляют возможность инвестировать в акции компаний со 100% защитой вложенного капитала.

- Развитие Big data, активное стремление к оснащению автомобилей автопилотом и непрерывная автоматизация производства с целью сокращения издержек бизнеса – реальность сегодняшнего дня.Компании, которые делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, уже несколько лет подряд демонстрируют динамику выше средней по рынку, и их потенциал только начинает раскрываться, - комментирует Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

- Клиенты private сегмента банка – это преимущественно опытные инвесторы с широко диверсифицированными портфелями активов, - объясняет Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking». – Их не увидишь стандартными идеями, поэтому наша задача состоит в том, чтобы предложить актуальные и инновационные решения для инвестирования.

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