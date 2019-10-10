2019-10-10T15:04:36+03:00
Общество

Юным художникам из Белгородской области предложили стать авторами новогодних открыток

Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: ФГБУК «Музей Победы».Фото: ФГБУК «Музей Победы».
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Стать авторами коллекционных новогодних открыток смогут школьники от 7 до 17 лет из Белгородской области. Для этого им необходимо принять участие во всероссийском конкурсе «Нарисуй «Елку Победы», который подготовили Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Ребятам предстоит пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Конкурс приурочен к 75-летию первой фронтовой Елки Победы.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы на протяжении месяца – с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Финалисты конкурса будут объявлены в начале декабря 2019 года. Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая миссия».

Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, которую выпустят ограниченным тиражом.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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