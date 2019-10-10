2019-10-10T12:32:34+03:00
Общество

Больше не в «ШОКе»: новый завод по заморозке овощей открылся в Белгородской области

На месте обанкротившегося в прошлом году Шебекинского овощного комбината (ШОК) открыто новое предприятие
Никита Пасмурный
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Фото: пресс-служба департамента экономического развития.Фото: пресс-служба департамента экономического развития.
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На месте обанкротившегося в прошлом году Шебекинского овощного комбината (ШОК) открылся завод по заморозке овощей. Как сообщает пресс-служба департамента экономического развития региона, в июне этого года была приобретена производственная площадка под Шебекино и в рекордно короткие сроки осуществлена полная реновация, которая включила капитальный ремонт и замену оборудования. Производственные мощности нового производства составляют до 10 000 тонн замороженной продукции в год. Около 50 постоянных сотрудников будут работать на данном производстве, сезонный персонал составит более 80 человек.

Белгородская область была выбрана для размещения производства замороженных овощей, как регион с мягким климатом и плодородной почвой (черноземом). Помимо подходящих природных условий, важным аспектом выбора региона стали развитая инфраструктура и благоприятный инвестиционный климат.

«Сегодня инвестиционная политика в регионе ориентирована на привлечение «качественных» инвестиций, связанных с созданием высокопроизводительных рабочих мест, повышением конкурентоспособности региональных производств, освоением новых рынков», - отметил начальник департамента экономического развития области Олег Абрамов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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