В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-10T12:21:52+03:00

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Сегодня, 10 октября, в Следственный комитет по Белгородской области поступил звонок о страшной находке: в мусорном баке было обнаружено тепло новорожденного. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «по данному факту организовано проведение доследственной проверки».

Также сообщается, что младенца нашли в районе дома №6 по улице Садовой областного центра. Тело малыша направлено на судебно-медицинское исследование, которое должно установить причину смерти. Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Со слов очевидцев стало известно, что ребенка нашли в мусорном пакете, а во рту у него была бумага.

ИСТОЧНИК KP.RU