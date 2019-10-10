2019-10-10T12:21:52+03:00
Происшествия

В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца

По факту страшной находки региональный Следственный комитет начал проверку
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца. Фото сообщества "Жесть Белгород" ВКонтакте.В Белгороде в мусорном баке обнаружили тело младенца. Фото сообщества "Жесть Белгород" ВКонтакте.Фото: Соцсети
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Сегодня, 10 октября, в Следственный комитет по Белгородской области поступил звонок о страшной находке: в мусорном баке было обнаружено тепло новорожденного. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «по данному факту организовано проведение доследственной проверки».

Также сообщается, что младенца нашли в районе дома №6 по улице Садовой областного центра. Тело малыша направлено на судебно-медицинское исследование, которое должно установить причину смерти. Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Со слов очевидцев стало известно, что ребенка нашли в мусорном пакете, а во рту у него была бумага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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