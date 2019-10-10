2019-10-10T18:22:39+03:00
Звезды

Белгородские краеведческие Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами

Выставки проходят в рамках обмена культурно-историческим опытом между музеями Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Ивнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами. Фото пресс-службы администрации Ивнянского районаИвнянский и Яковлевский музеи обменялись экспонатами. Фото пресс-службы администрации Ивнянского района
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В рамках культурно-исторического обмена Ивнянский и Яковлевский музеи Белгородского региона обменялись экспонатами. Так,в Ивнянском районном историко-краеведческом музее действует выставка «Земли моей минувшая судьба» из фондов историко-краеведческого музея Яковлевского района. Выставка предлагает ознакомиться с историей строительства города-крепости Карпов и заселения Яковлевской земли в XVII веке. Предметы религиозного обихода и быта дополняют выставку и рассказывают о том, как жило и чем занималось население сел района во времена Белгородской засечной черты.

Жители Яковлевского городского округа, в свою очередь, смогут познакомиться с творчеством ивнянского художника Николая Косова, чьи работы в рамках обмена отправлены в Яковлевский историко-краеведческий музей.

Действие выставки «Земли моей минувшая судьба» продлится до 22 октября 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Ивнянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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