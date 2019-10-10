2019-10-10T09:32:46+03:00
Общество

В селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных»

Возрождена старинная русская традиция
Ирина ТАРАСОВА
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В селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных». Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ селе Журавлевка Белгородчины появилась «Аллея новорожденных». Фото пресс-службы администрации Белгородского района
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Инициаторами создания «Аллеи новорожденных» и парка «Журавленок» выступили сотрудники администрации Журавлевского сельского поселения и местного Дома культуры. Основная цель создания «Аллеи новорожденных» - воспитание нового поколения журавлевцев в уважении и любви к природе, к родному селу, к своей стране.Участники возродили старинную русскую традицию, когда при рождении детей высаживали саженцы деревьев. Молодые семьи посадили знаковые деревья и привязали к ним ленточки с именем малыша, сообщила пресс-служба администрации Белгородского района.

«Ребята будут расти, а с ними вместе и саженцы. Позже журавлевцы будут приходить к своим деревьям–ровесникам в значимые для них моменты жизни: когда пойдут в первый класс, закончат школу, создадут семью. И, надеюсь, когда у них появится свой малыш, продолжат замечательную традицию», — отметила глава администрации Журавлевского сельского поселения Анжелика Самойлова. Все участники взяли на себя обязательства по уходу за посаженными деревьями и пообещали заботиться о них вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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