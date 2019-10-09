2019-10-09T15:45:00+03:00
Происшествия

Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива

За незаконный слив топлива железнодорожники предстанут перед судом
Ирина ТАРАСОВА
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Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива.Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива.Фото: "КП" Архив
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Белгородские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей поселка Пристень Пристенского района Курской области за кражу дизельного топлива. Теперь железнодорожники предстанут перед судом.

В ходе следствия транспортные полицейские установили, что машинист тепловоза вместе с помощником машиниста договорились о хищении дизельного топлива из локомотива: машинист привез из гаража 8 пластиковых канистр, а его помощник наполнил их топливом. Затем они сумели загрузить их в личный автомобиль машиниста и вернулись к обычной работе.

Но при выходе с территории подменного пункта локомотивов железнодорожной станции Ржава злоумышленники были задержаны сотрудниками Белгородского ЛО МВД России на транспорте.

В ходе осмотра личного автомобиля 28-летнего машиниста сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли пластиковые канистры с похищенным топливом общей массой 210,8 килограмм. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Пристенский районный суд Курской области для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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