Транспортные полицейские Белгорода задержали машиниста и его помощника за кражу дизтоплива
Белгородские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двух жителей поселка Пристень Пристенского района Курской области за кражу дизельного топлива. Теперь железнодорожники предстанут перед судом.
В ходе следствия транспортные полицейские установили, что машинист тепловоза вместе с помощником машиниста договорились о хищении дизельного топлива из локомотива: машинист привез из гаража 8 пластиковых канистр, а его помощник наполнил их топливом. Затем они сумели загрузить их в личный автомобиль машиниста и вернулись к обычной работе.
Но при выходе с территории подменного пункта локомотивов железнодорожной станции Ржава злоумышленники были задержаны сотрудниками Белгородского ЛО МВД России на транспорте.
В ходе осмотра личного автомобиля 28-летнего машиниста сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли пластиковые канистры с похищенным топливом общей массой 210,8 килограмм. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Пристенский районный суд Курской области для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU