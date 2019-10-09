На Белгородчине пройдет фестиваль культуры и быта «Покровские гостебы»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-10-09T15:18:11+03:00

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Десятый Межрайонный фестиваль традиционной культуры и быта «Покровские гостебы» начнется в селе Тростенец Новооскольского городского округа 13 октября в 12.00. Впервые фестиваль «Покровские гостебы» был проведен 10 лет назад. Тростенец – географический центр Белгородской области, который издавна славится своими народными традициями.

Сегодня фестиваль - это своеобразное сплетение прошлого и настоящего. В этих местах праздники издревле отмечались с особенным размахом, их посещали соседи из окрестных сел и деревень. Особенно много было гостей на праздник Покрова – престольный праздник села. Так возникла традиция «гостебства».

В этом году открытие фестиваля состоится у памятного знака «Географический центр Белгородской области» и продолжится праздничным шествием. А его площадки будут представлены у Дома культуры.

В программе фестиваля: концертная программа с участием фольклорных и хореографических коллективов Белгородской области; ярмарка работ мастеров-ремесленников и выставка работ мастеров прикладного творчества; народные игры, забавы, аттракционы; этноразвлекательная программа; выставка-продажа продуктов подворий села; выставка знаменитых старинных тростенецких сундуков; выставка-дефиле тростенецких женских народных костюмов, платков.

ИСТОЧНИК KP.RU