2019-10-09T10:40:34+03:00
Звезды

Хор Красногвардейского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля детских хоров

20 хоровых коллективов показали свое искусство на фестивале
Ирина ТАРАСОВА
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Хор Красногвардейского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля детских хоров. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского районаХор Красногвардейского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля детских хоров. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района
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В фестивале приняли участие более 20 хоровых коллективов из Санкт-Петербурга, Татарстана, Крыма, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Ульяновской областей. Белгородскую область представлял хор «Надежда» Палатовской средней школы (руководитель – Мария Шаповалова), ставший лауреатом III степени.

Мероприятие объединило более 100 тысяч обучающихся из 4 тысяч общеобразовательных школ страны в возрасте от 10 до 17 лет, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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