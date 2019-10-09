Хор Красногвардейского района стал лауреатом Всероссийского фестиваля детских хоров
В фестивале приняли участие более 20 хоровых коллективов из Санкт-Петербурга, Татарстана, Крыма, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Ульяновской областей. Белгородскую область представлял хор «Надежда» Палатовской средней школы (руководитель – Мария Шаповалова), ставший лауреатом III степени.
Мероприятие объединило более 100 тысяч обучающихся из 4 тысяч общеобразовательных школ страны в возрасте от 10 до 17 лет, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.
ИСТОЧНИК KP.RU