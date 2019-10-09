В старинном селе Богородское Белгородской области отметили Праздник Гуся

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-09T09:03:01+03:00

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Первый Праздник гуся в селе Богородском Белгородчины провели восемь лет назад. Исторически сложилось так, что это село было центром разведения птицы, а сами богородцы торговали мясом и пером. Теперь на Праздник гуся съезжаются сельхозпроизводители - заводчики гусей и любопытные туристы со всей Белгородской области, а также из соседних областей.

В минувшие выходные праздник посетило около тысячи человек. Они могли посмотреть выставку гусей, а еще попробовать разные деликатесные блюда из птицы. В этом году организаторы Праздника Гуся посвятили его году театра. Самой зрелищной и яркой частью фестиваля стало театрализованное представление "Гусиная свадьба".

ИСТОЧНИК KP.RU