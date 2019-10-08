2019-10-08T15:22:03+03:00
Общество

В Белгородской области выбрали кролика-богатыря

Кролик породы фландр весит чуть более 9 килограмм
Ирина ТАРАСОВА
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Как говорится, кролик - это не только ценный мех...Как говорится, кролик - это не только ценный мех...Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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XIV осенняя ярмарка-выставка кроликов, декоративных животных и птиц проходила в рамках празднования 30-летнего юбилея возрождения Грайворонского округа. Победителем стал кролик породы фландр, вес которого составил 9 килограмм и 50 грамм.

В ярмарке-конкурсе приняли участие заводчики 37 личных приусадебных хозяйств со всего Белгородского региона. Было много, как опытных, так и начинающих заводчиков, которые воспользовались возможностью не только увидеть чистокровных животных, но и приобрести их для себя. Самого тяжелого кролика выбирали среди 10 питомцев, которых представили восемь заводчиков. Победителем признан кролик породы фландр заводчика Максима Козакова, который живет в поселке Октябрьский Белгородского района.

В награждении победителей приняли участие главный специалист управления АПК администрации Грайворонского округа Ирина Крамарева, председатель Союза кролиководов Геннадий Грязнов и спонсоры праздника. Кроме благодарственных писем и памятных подарков участники ярмарки увезли домой высококачественный корм для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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