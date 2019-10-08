45-летнего белгородца будут судить за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-08T13:39:01+03:00

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45-летнего жителя Белгородского района будут судить за убийство своего 32-летнего знакомого. Во время выяснения отношений обвиняемый нанес удар ножом приятелю, который пришелся прямо в сердце.

Как выяснилось во время следствия, днем 21 июля 2019 года компания знакомых выпивала спиртное в беседке в урочище «Тавровское». Два приятеля, один из которых имел судимость и отбывал наказание в виде лишения свободы, стали выяснять отношения. Один из них покинул беседку, дошел до магазина, купил нож и, когда вернулся, нанес удар другому прямо в сердце. 32-летний мужчина от удара ножом скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, сообщает пресс-службы регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU