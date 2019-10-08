Только через суд бывшим супругам-белгородцам удалось договориться о разделе имущества

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-08T09:58:05+03:00

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Раздел совместного нажитого имущества и финансовых обязательств бывших супругов состоялся путем взаимозачета долгов по исполнительным производствам. Таким образом только в суде жителям Белгородской области удалось урегулировать свои семейные отношения и договориться о разделе имущества. Суд обязал бывшего супруга выплатить стоимость ½ доли автомобиля, задолженности по коммунальным платежам, а также иных расходы на общую сумму 104 тысячи рублей. А бывшая супруга должна выплатить ½ долю оплаченных долгов по кредитным обязательствам и судебные расходы на общую сумму 94 тысячи рублей.

Исполнительные документы поступили на исполнение в Ровеньской районный отдел судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель вызвал должников на прием. Вручил им постановления о возбуждении исполнительных производств и предупредил о последствиях неисполнения требований исполнительных документов.

Действуя в рамках Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный пристав вынес постановление о зачете встречных обязательств, а остаток долга в размере 10 тысяч рублей оплатил бывший супруг.

ИСТОЧНИК KP.RU