2019-10-07T20:22:36+03:00
Происшествия

В Белгородской области водитель насмерть сбил женщину с двумя детьми и скрылся

Полицейские устанавливают виновника трагедии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло 7 октября около 17 часов 25 минут на трассе «РоссошьСтаробельск – Лозная» вблизи хутора Клиновый Ровеньского района. Водитель сбил женщину 1981 и двух детей 2007 и 2008 годов рождения. Они скончались на месте происшествия. Автомобилист скрылся. В соцсетях сообщают, что погибшие передвигались на велосипедах.

- В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя транспортного средства. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Ряд пабликов также сообщили, что местный житель, предположительно ставший виновником ДТП, уже задержан и с ним работают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы Белгородской области формируют кадровый резерв
Клиент банка «Открытие» - лауреат конкурса «APEC BEST AWARD»
В Белгороде в очередной раз пообещали дать тепло в многоквартирные дома
В Белгородском госуниверситете открылась именная аудитория криминальной полиции
Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу
Сбербанк упрощает получение ипотеки
Издан 10-томник к 90-летию белгородского сенатора
В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка
Белгородцы побывали на празднике русского самовара
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
Аллея Добра появилась в Новом Осколе
В Валуйском городском округе благоустроен родник
12 старооскольских дворов станут комфортнее
На Белгородчине почтили память девушек-минеров, погибших в 1943-м
Белгородская область: зима короче, лето теплее
Где в Белгороде отключат электричество
Более 500 белгородцев и жителей других городов выйдут на старт полумарафона Pulse
В Алексеевком городском округе Белгородчины присоединились к акции "Классный лес"
В Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019»
Белгородские строители отдадут тяжелую технику за долги
В Беломестном на Белгородчине появилась новая игровая площадка
В Старом Осколе появились музыкальные лавочки
В Шебекинском городском округе благоустроена площадь возле Модельного Дома культуры
В Белгородском аквапарке определились с ценой посещения
Губкинские оперативники задержали конокрада