В Белгородской области водитель насмерть сбил женщину с двумя детьми и скрылся

СЕГОДНЯ 20:22 2019-10-07T20:22:36+03:00

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Смертельное ДТП произошло 7 октября около 17 часов 25 минут на трассе «Россошь – Старобельск – Лозная» вблизи хутора Клиновый Ровеньского района. Водитель сбил женщину 1981 и двух детей 2007 и 2008 годов рождения. Они скончались на месте происшествия. Автомобилист скрылся. В соцсетях сообщают, что погибшие передвигались на велосипедах.

- В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя транспортного средства. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Ряд пабликов также сообщили, что местный житель, предположительно ставший виновником ДТП, уже задержан и с ним работают правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU