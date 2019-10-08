2019-10-08T09:01:42+03:00
Общество

В Губкинском городском округе реконструирован газон на улице Чайковского

На площади больше 1,28 га высажено 125 краснолистных кленов
Ирина ТАРАСОВА
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На площади больше 1,28 га высажено 125 краснолистных кленов. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округаНа площади больше 1,28 га высажено 125 краснолистных кленов. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа
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Улица Чайковского одна из красивейших улиц Губкина, и газоны - один из основных компонентов ее привлекательности. Больше 10 лет газон не обновлялся, но теперь в рамках реализации проекта «Ландшафт в гармонии с природой» на территории улицы Чайковского реконструирован газон. На площади реконструкции больше 1,28 га высажено 125 краснолистных кленов, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

Кроме того, напротив здания ЗАГС обновлены арки, которые украшают вьющиеся кустарники. Появилась новая малая архитектурная форма «Любящие сердца», а вместе с тем и новая фотозона для молодоженов - и не только для молодоженов!

ИСТОЧНИК KP.RU

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