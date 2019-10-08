В Губкинском городском округе реконструирован газон на улице Чайковского

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-08T09:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Улица Чайковского одна из красивейших улиц Губкина, и газоны - один из основных компонентов ее привлекательности. Больше 10 лет газон не обновлялся, но теперь в рамках реализации проекта «Ландшафт в гармонии с природой» на территории улицы Чайковского реконструирован газон. На площади реконструкции больше 1,28 га высажено 125 краснолистных кленов, сообщает пресс-служба администрации Губкинского городского округа.

Кроме того, напротив здания ЗАГС обновлены арки, которые украшают вьющиеся кустарники. Появилась новая малая архитектурная форма «Любящие сердца», а вместе с тем и новая фотозона для молодоженов - и не только для молодоженов!

ИСТОЧНИК KP.RU