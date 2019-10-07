2019-10-07T16:50:30+03:00
Общество

Клиент банка «Открытие» - лауреат конкурса «APEC BEST AWARD»

Екатерина Постоева стала первой россиянкой, завоевавшей гран-при престижного международного конкурса лучших женских проектов
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фото: с сайта Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»фото: с сайта Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
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Финал прошел накануне в Чили в рамках форума АТЭС «Женщины и экономика» - проект по производству и реализации мягкого мороженого волгоградской бизнес-леди получил максимальное количество баллов. В состав жюри вошли представители государственного и частного секторов, члены общественных организаций экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

- Я счастлива получить эту награду. Ее вручение - свидетельство огромного внимания и поддержки женщин-предпринимателей в АТЭС, - сказала Екатерина Постоева. - Это дополнительная мотивация для меня искать новые идеи, расширять бизнес и вдохновлять других предпринимателей. Я благодарна банку «Открытие», продукты и сервисы которого значительно облегчают задачу по развитию бизнеса.

- Мы поздравляем Екатерину и рады, что столь активные предприниматели выбирают для обслуживания своего бизнеса наш банк, - прокомментировала Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Таких клиентов мы называем «неприниматели», потому что они не принимают мысли, что их бизнес достиг предела и постоянно развиваются.

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