В Белгородском госуниверситете открылась именная аудитория криминальной полиции

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-07T15:45:31+03:00

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В юридическом институте НИУ «БелГУ» ко Дню уголовного розыска состоялось торжественное открытие аудитории криминальной полиции имени Бориса Киреева. Во время открытия председатель совета директоров УК ООО «Трансюжстрой» Анатолий Антипов поблагодарил руководство вуза за возможность участия в создании аудитории и рассказал о том, каким человеком был Борис Николаевич Киреев. Он отметил, что это был человек сильнейшей воли, милиционер с человеческим лицом.

Участниками открытия седьмой в юридическом институте именной аудитории стали: ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Иван Кулабухов, заместитель начальника управления МВД по Белгородской области, полковник внутренней службы Владимир Яценко, директор юридического института, профессор Евгений Тонков, сын Бориса Николаевича Киреева – судья Белгородского областного суда Андрей Киреев и другие.

Символическую красную ленту перерезали ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, председатель совета директоров УК ООО «Трансюжстрой» Анатолий Антипов и судья Белгородского областного суда Андрей Киреев.

Сын Киреева Андрей рассказал о своем отце, имя которого теперь будет носить новейшая аудитория. Он выразил благодарность всем людям, без которых не состоялся бы этот проект.

ИСТОЧНИК KP.RU