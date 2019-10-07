2019-10-07T14:58:34+03:00
Спорт

Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу

Победителем стала команда УМВД России по Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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Завершились областные соревнования по мини-футболу. Пресс-служба УФССП России по Белгородской областиЗавершились областные соревнования по мини-футболу. Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
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Закончились финальные игры по мини-футболу, посвященные Дню судебного пристава. Турнир, организованный УФССП России по Белгородской области, проходил с 30 сентября при поддержке БРООГО «ВФСО «Динамо». В финальной встрече сошлись команды УМВД России по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области. Со счетом 4:2 победителем стала команда УМВД России по Белгородской области.

В соревновании приняли участие 11 команд областных ведомств: УФСБ, прокуратуры, УМВД, Росгвардии, ГУМЧС, УФССП, УФНС, ЦССИ ФСО, АГ ФСБ, а также УМВД по г. Белгороду и БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина.

В игре за III место встретились команды УФССП России по Белгородской области и ГУ МЧС России по Белгородской области. По результатам матча команда ГУ МЧС России по Белгородской области обыграла соперника со счетом 6:3.

«Лучшим игроком» турнира признан Олег Дьяченко, а «Лучшим вратарем» - Владимир Колодезный.

Победитель и призеры соревнований награждены кубками, дипломам и медалями. Отдельными наградами были отмечены лучшие игроки турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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