Белгородские приставы победно отыграли в соревнованиях по мини-футболу

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-07T14:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Закончились финальные игры по мини-футболу, посвященные Дню судебного пристава. Турнир, организованный УФССП России по Белгородской области, проходил с 30 сентября при поддержке БРООГО «ВФСО «Динамо». В финальной встрече сошлись команды УМВД России по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области. Со счетом 4:2 победителем стала команда УМВД России по Белгородской области.

В соревновании приняли участие 11 команд областных ведомств: УФСБ, прокуратуры, УМВД, Росгвардии, ГУМЧС, УФССП, УФНС, ЦССИ ФСО, АГ ФСБ, а также УМВД по г. Белгороду и БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина.

В игре за III место встретились команды УФССП России по Белгородской области и ГУ МЧС России по Белгородской области. По результатам матча команда ГУ МЧС России по Белгородской области обыграла соперника со счетом 6:3.

«Лучшим игроком» турнира признан Олег Дьяченко, а «Лучшим вратарем» - Владимир Колодезный.

Победитель и призеры соревнований награждены кубками, дипломам и медалями. Отдельными наградами были отмечены лучшие игроки турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU