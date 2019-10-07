Издан 10-томник к 90-летию белгородского сенатора

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-07T14:01:57+03:00

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Николай Рыжков презентовал собрание сочинений «На полях исторической памяти: время, события, люди» в публичной научно-исторической библиотеки, носящей его имя, в Прохоровке. В 10-томник, вышедший к 90-летнему юбилею автора, вошли разноплановые издания: открывается собрание томом о перестройки, которая в той или иной степени повлияла на судьбы всех граждан нашей страны. Два тома посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войне. В них автор делает анализ экономического фактора в победе над фашизмом.

Особые отношения связывают Николая Рыжкова с Арменией, трагедию Спитакского землетрясения он принял, как свою и не мог сдержать слез перед телекамерой, находясь на месте события в то время. На примере этого события автор размышляет о единстве народов, входивших в состав СССР и о братской взаимопомощи в дни той катастрофы, сообщает пресс-служба Прохоровской райадминистрации.

Николая Ивановича Рыжкова по праву называют человек-эпоха. Вместе со всей страной на его долю выпало немало испытаний, ему довелось стать не только свидетелем, но и участником многих событий, которые стали переломными моментами в истории нашего Отечества. Трудовой и жизненный опыт автора, его убеждения и твердая гражданская позиция – достояние не только его, но и всех тех, кто дорожит историей Отечества, кто помнит его прошлое и дорожит будущим.

ИСТОЧНИК KP.RU