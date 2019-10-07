2019-10-07T12:02:34+03:00
Происшествия

В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка

Автомобиль скрылся с места ДТП
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка.В Старом Осколе росгвардейцы разыскали водителя, совершившего наезд на подростка.
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В минувшую пятницу внимание экипажа вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области на парковке возле одного из торговых центров города Старый Оскол привлек автомобиль. Авто по приметам было схоже с разыскиваемым за наезд на подростка. После наезда водитель скрылся с места ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 13 сентября на нерегулируемом перекрестке улицы Ватутина Старого Оскола. Водитель автомобиля «Niva Chevrolet» совершил наезд на 17-летнего парня, после чего скрылся с места происшествия.

В подходившем под описание автомобиле находилась женщина, которая рассказала росгвардейцам, что является супругой автовладельца. Стражи правопорядка дождались собственника транспортного средства, свою вину он отрицать не стал и пояснил, что явиться в ГИБДД не решился.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ДПС. В настоящее времяв отношении 47-летнего автомобилиста составлено три административных материала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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