2019-10-07T11:23:53+03:00
Общество

Белгородцы побывали на празднике русского самовара

Фестиваль-ярмарка состоялся на территории Дмитриевского сельского поселения в Ракитянском районе
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник русского самовара прошел в Ракитянском районе. Фото пресс-службы администрации Ракитянского районаПраздник русского самовара прошел в Ракитянском районе. Фото пресс-службы администрации Ракитянского района
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В мероприятии приняли участие жители и гости Ракитянского района, а также глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов, главы администраций городских и сельских поселений района . На площадке «Осень урожайная» продукцию представили фермерские хозяйства и ремесленники Ракитянского района. Администрации городских и сельских поселений района выступили с творческими презентациями богатых даров осени, сообщает пресс-служба администрации района.

На ярмарке ремесел «Осень - мастерица» проходили мастер-классы для всей семьи. Родители вместе детьми имели возможность научиться мастерить уникальные русские игрушки, вязать, вышивать, изготавливать глиняные сувениры, создавать картины из флористического материала и кожи. Свои работы продемонстрировали как ракитянские умелицы, так и мастера Белогорья.

Вниманию гостей праздника была представлена выставка-презентация Дмитриевских самоваров «СамоваровГрад» с дегустацией дмитриевских чаев и книжная выставка «Разноцветная осень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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