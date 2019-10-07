Аллея Добра появилась в Новом Осколе
Аллея Добра появилась в честь ветеранов педагогического труда. Решение высадить ее именно в этом месте приняли руководители и обучающиеся новооскольской станции юных натуралистов. Более пятидесяти лет назад, здесь, в сквере у школы, первые ее выпускники высадили маленькие березки. В этом году сквер благоустроили, отремонтировали памятник, проложили дорожки, установили скамейки, а в юбилейный для Белгородчины год решили дополнить его саженцами клена серебристого, которые вырастили обучающиеся станции юных натуралистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.
В мероприятии приняли участие руководители города, ветераны педагогического труда, делегации школ. Среди приглашенных на мероприятии присутствовала Людмила Николаевна Александрова, много лет проработавшая директором городской средней школы №1. Она в числе первых выпускников принимала участие в закладке сквера.
Сквер давно стал любимым местом отдыха не только учащихся этой школы, но и, судя по числу отдыхающих здесь по вечерам, жителей близлежащих домов. Они тоже охотно приняли участие в его благоустройстве. Вход в сквер украсила символичная книга.
ИСТОЧНИК KP.RU