Аллея Добра появилась в Новом Осколе

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-07T09:10:31+03:00

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Аллея Добра появилась в честь ветеранов педагогического труда. Решение высадить ее именно в этом месте приняли руководители и обучающиеся новооскольской станции юных натуралистов. Более пятидесяти лет назад, здесь, в сквере у школы, первые ее выпускники высадили маленькие березки. В этом году сквер благоустроили, отремонтировали памятник, проложили дорожки, установили скамейки, а в юбилейный для Белгородчины год решили дополнить его саженцами клена серебристого, которые вырастили обучающиеся станции юных натуралистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

В мероприятии приняли участие руководители города, ветераны педагогического труда, делегации школ. Среди приглашенных на мероприятии присутствовала Людмила Николаевна Александрова, много лет проработавшая директором городской средней школы №1. Она в числе первых выпускников принимала участие в закладке сквера.

Сквер давно стал любимым местом отдыха не только учащихся этой школы, но и, судя по числу отдыхающих здесь по вечерам, жителей близлежащих домов. Они тоже охотно приняли участие в его благоустройстве. Вход в сквер украсила символичная книга.

ИСТОЧНИК KP.RU