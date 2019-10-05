Более 500 белгородцев и жителей других городов выйдут на старт полумарафона Pulse

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-05T16:08:34+03:00

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Полумарафон в Белгороде пройдет 12 октября по центральной части города и набережной реки Везелка. Предусмотрены три дистанции для бегунов различного уровня подготовки – 2,1, 5 и 10 км, а также «детский километр» для маленьких участников. На старт уже зарегистрировалось более 500 белгородцев и жителей других регионов России

Полумарафон проходит в третий раз, а организаторы планируют сделать его ежегодным. Как рассказал на встрече с журналистами представитель оргкомитета Максим Марченко, в первом забеге пробежали 500 человек, во втором – 700, а за неделю до старта третьего для участия в нем уже зарегистрировалось более 500 человек.

Участие в полумарафоне планируют принять не только жители Белгорода. Это и любители бега из других городов Белгородской и соседних областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Горно-Алтайска. По словам начальника управления физкультуры и спорта горадминистрации Михаила Носкова, это спортивное мероприятие станет еще одним драйверов увеличение потока туристов в областной центр.

Таким же пестрым будет и возрастной состав участников – от четырех до 70 лет. В забеге примут участие и известные белгородцы – силач, двукратный обладатель титула Mr.Olympia Дмитрий Волосовцев и мэр города Юрий Галдун. Глава гордаминистрации уже второй раз выйдет на трассу полумарафона: в мае этого года он «взял» 5 км, а на этот раз – «замахнулся» на самую длинную дистанцию.

Также предусмотрен и корпоративный забег для команд предприятий и организаций. В нем уже зарегистрировалось более 100 человек, в том числе и команда мэрии.

Для зрителей предусмотрена обширная развлекательная программа: живая музыка, фан-зона от партнера мероприятия, трансляция с трех камер с дистанции марафона на огромном экране. Зарегистрироваться для участия в полумарафоне Pulse можно до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU