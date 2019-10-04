2019-10-04T19:00:36+03:00
Звезды

В Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019»

В адрес оргкомитета поступило 500 заявок от 2000 участников
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019». Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации города БелгородаВ Белгороде пройдет II Всероссийский конкурс искусств «Новая звезда-2019». Фото управления по взаимодействию со СМИ администрации города Белгорода
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О том, какие новшества привнесены в мероприятие, рассказали на брифинге в ДК «Энергомаш» организаторы и члены жюри. Отбор будет проходить 18,19 и 20 октября с 9 до 22 часов на площадке ДК «Энергомаш». Зрителем может стать любой белгородец, вход свободный. Завершится «Новая звезда» гала-концертом, где участники выступят вместе с членами жюри. Победители в каждой номинации получат дипломы и подарки. Один из конкурсантов будет удостоен Гран-При в 10 тыс. рублей.

В жюри 14 человек – это известные блогеры, ведущие новостей, режиссеры, актеры, танцоры, певцы, музыканты из Белгорода, Москвы, Харькова. На сегодняшний день в адрес оргкомитета поступило около 500 заявок от более чем 2 тысяч участников. Это жители Белгородской области, а также Курска, Орла, Воронежа, Тулы, Москвы.

Возраст конкурсантов не ограничен. Самыми популярными оказались номинации вокал, инструментальное и театральное искусство, поэтому по ним прием заявок закрыт. Однако до 10 октября включительно можно заявиться в номинациях декоративно-прикладное, изобразительное, фото и видеоискусство, а также художественное чтение и хореография. Это можно сделать на сайте «Новой звезды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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