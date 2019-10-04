В Старом Осколе арестован подозреваемый в нападении с оружием на подростка

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-04T13:54:47+03:00

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Старооскольцы сообщили в полицию о нескольких нападениях вооруженного мужчины. Оба случая произошли 30 сентября в районе трамвайной остановки, расположенной вблизи лесного массива. 62-летняя женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ранил ее из пневматической винтовки в ногу. Оскольчанка обратилась за помощью к медикам. Травма, к счастью, не повлекла серьезного вреда здоровью.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 44-летний ранее судимый, в том числе за убийство, местный житель.

- При осмотре его домовладения, расположенного на территории одного из садоводческих кооперативов, полицейские обнаружили и изъяли пневматическую винтовку с набором пуль, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Уже после задержания злоумышленника в полицию поступило еще одно заявления – от родителей 17-летнего юноши. Они сообщили, что на парня вблизи трамвайной остановки напал мужчина с оружием и попытался похитить деньги. Подросток не растерялся. Молодой человек оказал нападавшему активное сопротивление и сумел скрыться. Оперативники установили, что юноша пострадал от действий уже задержанного ими мужчины.

По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, за нападение на подростка в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленник арестован. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU