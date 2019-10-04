2019-10-04T13:03:50+03:00
Происшествия

В Белгороде на пожаре погибла женщина и 8-летний ребенок

Еще одного пострадавшего, 6-летнего ребенка, госпитализировали
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
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В ночь на 4 октября в Главное управление МЧС России по Белгородской области поступило сообщение о пожаре в 9-этажном доме на улице Конева. Прибывшим пожарным пришлось эвакуировать 15 жильцов многоэтажки. Но, к сожалению, на месте происшествия, на 5 этаже в трехкомнатной квартире, спасатели обнаружили тела 33-лектней женщины и 8-летнего ребенка. Еще один ребенок 6 лет был жив, но сильно пострадал и его отправили в медицинское учреждение.

Всего в ликвидации пожара было привлечено 35 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 16 человек и 5 единиц техники.

По факту гибели женщины и ребенка региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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