СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-04T12:01:50+03:00

В Белгородской области задержали пьяного с краденым телефоном Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования одной из улиц поселка Чернянка, задержали гражданина, нарушавшего общественный порядок. По внешним признакам гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии решили проверить у мужчины документы, подтверждающие личность. В результате проверки документов наряд группы задержания выяснил, что неработающий, ранее судимый, местный житель 1977 года рождения разыскивается как предполагаемый похититель сотового телефона «INOI» стоимостью больше 7000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU