2019-10-04T11:07:33+03:00
Спорт

Белгородцев приглашают к участию в акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

Допускаются команды в составе отца и одного ребенка
Ирина ТАРАСОВА
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Допускаются команды в составе отца и одного ребенка.Допускаются команды в составе отца и одного ребенка.
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20 октября на базе МАНОУ «Шуховский лицей» Белгорода пройдет муниципальный спортивный праздник в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». К участию в спортивном празднике допускаются команды - семьи в составе двух человек (отец и 1 ребенок – мальчик или девочка). Возраст ребенка 11-15 лет, возраст родителя не ограничен. Все участники должны быть зарегистрированы на сайте gto.ru.

Программа соревнований включает в себя следующие виды испытаний: подтягивание из виса на высокой перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища из положения лежа на спине; челночный бег 3*10 м; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамьи; стрельба из электронного оружия.

Заявки на участие в муниципальном спортивном празднике в рамках всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы» составляются по форме коллективных заявок ВФСК ГТО (по ступеням) и направляются до 18 октября 2019 г. включительно в МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода по электронной почте gtobel@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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