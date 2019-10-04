В Шебекинском городском округе благоустроена площадь возле Модельного Дома культуры

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-04T16:16:00+03:00

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На сегодняшний день работы по благоустройству общественной зоны возле Модельного Дома культуры Шебекинского городского округа подходят к завершению, сообщает пресс-служба администрации округа. Теперь место отдыха горожан возле Модельного Дома культуры станет комфортнее и уютнее. Выполнена укладки плитки, освещение площади с установкой торшерных светильников, обустроено газонное покрытие с автоматическим поливом, ведется установка малых архитектурных форм. Дополнительно будет установлен остановочный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU