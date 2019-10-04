Школьница Нового Оскола получила грант на создание волонтерской организации

СЕГОДНЯ 09:24 2019-10-04T09:24:42+03:00

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В регионе завершился конкурс на соискание гранта для волонтерских отрядов общеобразовательных организаций Белгородской области «Школа Добра». Размер грантового фонда в этом году составил 400 000 рублей. В конкурсе, который проводился в несколько этапов, начиная с 19 августа, приняли участие представители отрядов, занимающихся добровольческой деятельностью, в возрасте от 14 до 18 лет, сообщила пресс-служба администрации Новооскольского городского округа.

Одиннадцать школьных волонтерских отрядов Белгородской области стали призерами и обладателями грантов на обеспечение брендированной продукцией. Среди них молодежное движение «Мы вместе» новооскольской средней школы № 4. Проект по созданию добровольческого отряда, который представляла Мария Скурыдина получил 25 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU