Новые краски классической музыки открывает белгородский духовой оркестр

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-03T18:35:43+03:00

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5 октября концертный оркестр духовых инструментов представит эксклюзивную музыкальную программу. Огромное количество произведений, написанных зарубежными композиторами ХХ и ХХI века для духового оркестра, сегодня исполняются крайне редко. Теперь уникальное творчество признанных классиков современности становится ближе.

В Большом зале филармонии будут исполнены сочинения английского композитора Филиппа Спарка, американского композитора Альфреда Рида, бельгийского композитора Берта Аппермонта и другие. Многие сочинения и аранжировки впервые прозвучат в исполнении концертного оркестра духовых инструментов под управлением главного дирижёра Юрия Меркулова и дирижера Юрия Юрина.

С оркестром выступят солисты — заслуженный артист РФ Владимир Бойко (баритон), лауреат международных конкурсов Наталья Пашун (сопрано), лауреат международного конкурса Дмитрий Артемов (тромбон).

ИСТОЧНИК KP.RU