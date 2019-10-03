Стажеры-спецназовцы получили береты в День ОМОН

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-03T14:05:39+03:00

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Белгородские стажеры-спецназовцы, прошедшие испытательный срок, получили сегодня, в День ОМОН, береты из рук полковника Росгвардии Дмитрия Мещерина. В преддверии своего профессионального праздника сотрудники отряда мобильного особого назначения провели в Белгородском районе тактико-специальные занятия. Были отработаны действия при проведении специальных операций по отражению условного вооруженного нападения на воинскую колонну и ликвидацию «преступников», укрывающихся в домовладении.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

Торжественные мероприятия по случаю профессионального праздника состоялись сегодня на базе ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области. Начальник регионального Управления Росгвардии полковник Дмитрий Мещерин поздравляя личный состав спецподразделения, и вручая бойцам отряда очередные звания, благодарности, а также береты стажерам, отметил:

- Особые поздравления ребятам, которые находятся сейчас вдали от дома, выполняют служебно-боевые задачи, чтобы они вернулись целыми и невредимыми в свои семьи.

Отметим, что подразделение ОМОН является одним из самых боеспособных и мобильных подразделений Росгвардии. Только в текущем году отрядом выполнено более 670 заданий. Обеспечена безопасность порядка 70 массовых мероприятий различного уровня, выполнено более 600 задач по силовому сопровождению в оперативно-розыскных мероприятиях. С начала 2019 года сотрудники подразделения оказали содействие различным силовым структурам в задержании 66 подозреваемых, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU