2019-10-03T10:03:15+03:00
Общество

Белгородская компания заплатила 17 миллионов долга после ареста 338 единиц техники

Теперь компании предстоит оплатить еще и более миллиона исполнительского сбора
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородская компания заплатила 17 миллионов после ареста 338 единиц техники.Белгородская компания заплатила 17 миллионов после ареста 338 единиц техники.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде судебные приставы взыскали в пользу юридического лица 17 миллионов. Компания заплатила 17 миллионов после ареста 338 единиц техники. Теперь компании предстоит оплатить еще и 1миллион 200тысяч рублей исполнительского сбора

Исполнительный документ о взыскании с ООО УК «ТЮС» задолженности по договору уступки долга (цессии) в размере 17 миллионов рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области.

В установленный добровольный срок должник требования исполнительного документа не исполнил. В отношении управляющей компании применены меры принудительного исполнения.Так, судебный пристав — исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении 338 единиц автотранспорта должника, а также обратил взыскание на его расчетные счета.

Задолженность по исполнительному документу списана с банковского счета, однако должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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