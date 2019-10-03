Белгородская компания заплатила 17 миллионов долга после ареста 338 единиц техники
В Белгороде судебные приставы взыскали в пользу юридического лица 17 миллионов. Компания заплатила 17 миллионов после ареста 338 единиц техники. Теперь компании предстоит оплатить еще и 1миллион 200тысяч рублей исполнительского сбора
Исполнительный документ о взыскании с ООО УК «ТЮС» задолженности по договору уступки долга (цессии) в размере 17 миллионов рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области.
В установленный добровольный срок должник требования исполнительного документа не исполнил. В отношении управляющей компании применены меры принудительного исполнения.Так, судебный пристав — исполнитель вынес запрет на регистрационные действия в отношении 338 единиц автотранспорта должника, а также обратил взыскание на его расчетные счета.
Задолженность по исполнительному документу списана с банковского счета, однако должнику предстоит еще оплатить исполнительский сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU