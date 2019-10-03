2019-10-03T18:32:44+03:00
Звезды

В Старом Осколе проходит театральный фестиваль

Жители округа увидят работы выпускников легендарных театральных вузов
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе проходит театральный фестиваль. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округаВ Старом Осколе проходит театральный фестиваль. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округа
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В Старооскольском театре для детей и молодежи состоялось открытие молодежного театрального фестиваля «Старый Оскол - город юности» памяти режиссера Бориса Равенских. В течении недели студенты Школы-студии МХАТ, музыкального факультета ГИТИСа, Театрального института имени Щукина, Высшего театрального училища имени Щепкина, Белгородского института искусств представят на суд зрителей дипломные спектакли, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.

А студенты-режиссеры московских театральных вузов в рамках лаборатории «Творческий эксперимент» при помощи актеров Старооскольского театра подготовят и покажут эскизы будущих спектаклей. Материал фестиваля так или иначе связан с творческой деятельностью Бориса Равенских.

Глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко поздравил главного идейного вдохновителя фестиваля - дочь знаменитого земляка заслуженную артистку России Александру Равенских и всех старооскольцев с этим ярким культурным событием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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