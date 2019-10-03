На Белгородчине в Алексеевском городском округе проходит бесплатное тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-03T12:01:39+03:00

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Алексеевский городской округ присоединился ко Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2019». Теперь медицинская услуга по оперативному и бесплатному выявлению ВИЧ-инфекции станет доступной любому желающему жителю Алексеевки и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

4 октября 2019 года с 12:00 до 18:00 все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Передвижной мобильный пункт будет работать на площадке в районе торгового центра «Сити-центр» (адрес : город Алексеевка, улица Мостовая, 76а).

ИСТОЧНИК KP.RU