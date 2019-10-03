2019-10-03T12:01:39+03:00
Здоровье

На Белгородчине в Алексеевском городском округе проходит бесплатное тестирование на ВИЧ

Анонимный анализ на ВИЧ-инфекцию сможет сдать каждый желающий
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Анонимный анализ на ВИЧ-инфекцию сможет сдать каждый желающий. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаАнонимный анализ на ВИЧ-инфекцию сможет сдать каждый желающий. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
Изменить размер текста:

Алексеевский городской округ присоединился ко Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2019». Теперь медицинская услуга по оперативному и бесплатному выявлению ВИЧ-инфекции станет доступной любому желающему жителю Алексеевки и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа.

4 октября 2019 года с 12:00 до 18:00 все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Передвижной мобильный пункт будет работать на площадке в районе торгового центра «Сити-центр» (адрес : город Алексеевка, улица Мостовая, 76а).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24