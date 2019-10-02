В Белгородской области успешно ликвидировано «возгорание леса»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-02T17:04:54+03:00

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1 октября в РФ стартовала Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Учения проходят в течение 2-х суток. Сегодня на территории каждого субъекта РФ отрабатываются мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. В рамках штабной тренировки по гражданской обороне готовность сил и средств к организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проверили и в Белгородской области. В регионе были отработаны действия при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной природным пожаром.

Согласно легенде учений, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Белгорода поступило сообщение о возгорании лесного массива в урочище «Липки», при этом «огонь» быстро распространялся в сторону детских оздоровительных лагерей. К ликвидации условного лесного пожара были привлечены все силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона Белгорода, управления лесами Белгородской области, а также службы жизнеобеспечения.

В рамках тренировки были отработаны практические действия аэромобильной группировки Главного управления, развернут городок жизнеобеспечения, организована работа подвижного пункта управления.

ИСТОЧНИК KP.RU