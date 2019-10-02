2019-10-02T11:24:50+03:00
Происшествия

Белгородский Следком возбудил уголовное дело по факту убийства на Привольной

По предварительным данным, мужчина зарезал отца и бросился с ножами на полицейских
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Напомним, резонансное происшествие случилось в районе пяти часов вечера в одной из многоэтажек, расположенных на улице Привольная в Белгороде. По предварительным данным, наряд патрульно-постовой службы приехал, чтобы утихомирить 38-летнего хулигана, напавшего на отца. Когда полицейские зашли в квартиру, пенсионер уже был мертв. На его теле правоохранители увидели колото-резаные раны.

- На неоднократные законные требования сотрудника ППСП прекратить противоправные действия, злоумышленник не реагировал, вел себя агрессивно и попытался напасть на правоохранителя. В соответствии с законом «О полиции» для отражения вооруженного нападения полицейским было применено табельное оружие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Нападавший был смертельно ранен полицейским. В соцсетях сообщают, что 38-летний мужчина, предположительно устроивший расправу над отцом, был психически нездоров.

- По факту обнаружения тела 58-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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