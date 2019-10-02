2019-10-02T11:19:03+03:00
Экономика

Сенсация от банка «Открытие»: 100%-ный кэшбэк

Банк и платежная система «Мир» запустили беспрецедентную совместную акцию
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..Фото: "КП" Архив
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Ее участники получают шанс вернуть на свой счет 100% стоимости всех покупок по карте за месяц (но не более 50 тысяч рублей). Чтобы присоединиться к акции достаточно просто оплачивать картой «Мир», выпущенной банком «Открытие», товары и услуги у любых торгово-сервисных предприятий.

Победителей акции ежемесячно будет определять розыгрыш, их имена будут опубликованы на сайте super.mironline.ru/otkritie. Примечательно, что чем больше операций по карте, тем выше шансы на победу.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года включительно. С подробными условиями можно ознакомиться здесь.

Справка КП

«Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России, и развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» входят страховая компания ПАО Страховая компания «Росгосстрах», АО «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», АО «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).

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