Алиментщицу, задолжавшую своим детям более миллиона, задержали на одной из улиц Белгорода

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-02T10:35:50+03:00

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя город, на одной из улиц Белгорода задержали женщину, которая находилась в розыске за неуплату алиментов своим несовершеннолетним детям. 26-летняя алиментщица задолжала более 1 миллиона рублей. Она попыталась скрыться при виде патрульной машины..

28 сентября на улице Меловой внимание сотрудников Росгвардии привлекла женщина, которая, увидев патрульный автомобиль, пустилась наутек.Стражи правопорядка задержали женщину с целью проверки документов, в ходе которой было установлено, что 26- летняя жительница Яковлевского района находится в розыске за УФССП.

«Задержанная является должником по 2 исполнительным производствам о взыскании алиментов на сумму более 1 миллиона рублей. Меры к погашению задолженности она не принимала, трем несовершеннолетним детям материально не помогала, от судебных приставов скрывалась. Двое ее детей проживают с отцом, а один ребенок находится в детском социальном реабилитационном центре. Объявлена в розыск в феврале этого года. Рассматривается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей», - прокомментировала инцидент помощник руководителя УФССП России по Белгородской области Елена Дацко.

ИСТОЧНИК KP.RU