2019-10-02T09:08:58+03:00
Общество

Новая дубрава заложена в Новооскольском городском округе

11 тысяч молодых дубов высажено на 3 гектарах земли
Ирина ТАРАСОВА
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11 тысяч молодых дубов высажено на 3 гектарах земли. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа11 тысяч молодых дубов высажено на 3 гектарах земли. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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Более ста работников управлений администрации Новооскольского городского округа приняли участие в высадке саженцев дуба в Большевановке, сообщает пресс-служба администрации округа. Новая дубрава разместилась на площади в три гектара. В общей сложности было высажено более 11 тысяч саженцев дуба, которые вырастили работники новооскольского лесничества.

Перед посадкой специалисты лесничества и управления сельского хозяйства и природопользования администрации городского округа обрабатывали корни специальным составом - смеси глины и воды, которая позволяет уберечь корневую систему сеянцев от механических повреждений, сохраняет влагу.

Участок был засеян буквально за два часа. Уже через несколько лет в этом живописном месте зашумят листвой молодые деревца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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