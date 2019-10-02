Новая дубрава заложена в Новооскольском городском округе

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-02T09:08:58+03:00

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Более ста работников управлений администрации Новооскольского городского округа приняли участие в высадке саженцев дуба в Большевановке, сообщает пресс-служба администрации округа. Новая дубрава разместилась на площади в три гектара. В общей сложности было высажено более 11 тысяч саженцев дуба, которые вырастили работники новооскольского лесничества.

Перед посадкой специалисты лесничества и управления сельского хозяйства и природопользования администрации городского округа обрабатывали корни специальным составом - смеси глины и воды, которая позволяет уберечь корневую систему сеянцев от механических повреждений, сохраняет влагу.

Участок был засеян буквально за два часа. Уже через несколько лет в этом живописном месте зашумят листвой молодые деревца.

ИСТОЧНИК KP.RU