2019-10-02T14:22:23+03:00
Общество

Форум общественного самоуправления прошел в Борисовском районе

Участники поделились опытом обустройства своих территорий
Ирина ТАРАСОВА
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Форум общественного самоуправления прошел в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаФорум общественного самоуправления прошел в Борисовском районе. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Цель первого форума - поделиться новыми идеями, как сделать жизнь лучше в каждом уголке района, поговорить об успехах и планах, сообщила пресс-служба администрации Борисовского района. В первом блоке своим опытом работы поделились общественные и профсоюзные организации.

Председатель Борисовской местной организации Всероссийского общества инвалидов рассказала, как почти полторы тысячи членов этой организации организовывают свой досуг и участвуют в общественной жизни. Председатель Координационного совета организаций профсоюзов Борисовского района вела речь как о плюсах профсоюзной работы в районе, так и о имеющихся недостатках.

Второй блок выступающих на форуме составили опытные ТОСовцы района. Уличные комитеты, сельский староста - звучит вроде бы понятно, и в то же время совсем по-новому. В третьем блоке выступающих слово предоставили именно таким неравнодушным жителям.

Финалом первого районного форума общественного самоуправления стало награждение благодарственными письмами главы администрации Борисовского района за вклад в развитие ТОСов . Их вручили главам таких сельских поселений как Березовское, Стригуновское, Краснокутское, Крюковское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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